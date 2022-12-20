阿根廷世足夺冠载誉归国 成千上万民众迎接

（法新社布宜诺斯艾利斯20日电） 2022卡达世界杯足球赛冠军阿根廷和队长梅西（Lionel Messi）搭机返国，今天凌晨抵达位于布宜诺斯艾利斯的伊塞萨机场（Ezeiza Airport）。 阿根廷在18日精采绝伦的决赛中击败法国后，球员们将在机场附近的阿根廷足球协会（AFA）训练中心过夜，现场已有成千上万群众等待迎接他们。 阿根廷政府昨天下午紧急宣布20日定为国定假日，球员今天中午开始将在布宜诺斯艾利斯市中心乘坐大巴士绕行市区，预计有数百万人走上街头与代表队共同庆祝。

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布宜诺斯艾利斯昨天一家报摊挂上写着「荣耀加冕」的布条，「号角报」（Clarin）和「新闻报」（La Prensa）等日报都向梅西和他的队友为阿根廷睽违36年再度夺冠表达满满的「感谢」，这是阿根廷史上第3座世足冠军奖杯。

在决赛中进两球的梅西是第一个从飞机下来的球员，他高举世足冠军奖杯，接着走下机的是总教练斯卡洛尼（Lionel Scaloni）。 阿根廷与法国在经历120分钟的激战，踢成3比3平手，最后在PK大战中以4比2击败法国。

© 2022 AFP