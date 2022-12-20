马克宏出马力邀 法国足球队终短暂现身谢球迷

（法新社巴黎20日电） 在卡达世界杯与大力神杯失之交臂的法国队，赛后一天才终于在巴黎协和广场的饭店阳台上短暂现身。法国足球协会主席雷茨透露，这全靠总统马克宏亲自出马，请球员向球迷致意。

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法国队18日晚间在2022卡达世界杯足球赛决赛中PK大战落败，雷茨（Noel Le Graet）在声明中告诉法新社，球员那时就希望隔天各自直接回家。

他说：「在失望、难过和这般激动情绪的压力下，我理解如此决定并且予以尊重。」

「总统希望跟球员交流。双方交换意见后，情况于（星期一）上午10时左右改变。当然我也跟球队一起接受此事。」

经过令人困惑、矛盾说法此起彼落的一天后，球员们昨晚总算在极富历史意义的协和广场（Place de la Concorde）上五星级克利扬饭店（Crillon hotel）阳台上短暂现身几分钟。

塞满协和广场的约5万名球迷挥手、欢呼，并且高唱国歌，其中许多人已在寒冷冬夜中守候超过4个小时。

现场大体上呈现节庆气氛，但还是有人抱怨警方把封锁线拉得太宽，球员们从阳台上挥手时，几乎看不到他们。

数名法国球员表示，群众的支持让他们高兴。

法国队前锋图拉姆（Marcus Thuram）告诉法国电视一台（TF1）：「坦白讲，那很壮观，温暖我们的心，能够让这么多法国人骄傲和开心，真是荣幸之至。」

法国队出现诸如金球奖（Ballon d'Or）得主本泽马（Karim Benzema）在内的多位大将受伤，上周还有一波病毒感染。虽然与大力神杯失之交臂，未能卫冕成功，法国民众始终一面倒地力挺国家队。

决赛时马克宏（Emmanuel Macron）在卡达首都杜哈郊外卢塞尔体育场（Lusail Stadium）的表现受到的关注不下于球队。随着比赛节奏，44岁足球迷马克宏时而从座位上弹了起来，赛后还进入场中安慰深受输球打击的球员。

马克宏后来还进入更衣室里鼓舞士气，但他也因此挨批政治作秀蹭过头。

© 2022 AFP