NBA公鹿宰鹈鹕 安特托昆博砍进42分

（法新社洛杉矶19日电） 美国职篮NBA「字母哥」安特托昆博今天攻下42分、10篮板，助密尔瓦基公鹿以128比119击败球星威廉森所属的纽奥良鹈鹕，目前公鹿战绩以22胜8败暂居全联盟第一。

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两度夺得年度MVP的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）今天17投12中、22罚17中，在禁区发挥宰制力。

公鹿有效压制鹈鹕明星前锋威廉森（Zion Williamson），威廉森全场16投仅7中，缴出18分，另有7篮板、7助攻。

但公鹿专心对付威廉森，也让鹈鹕在外线有可乘之机，211公分中锋瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）攻下37分含7记三分球，麦卡伦（CJ McCollum）则贡献31分与6记三分球。

两人帮助鹈鹕紧咬比分，却不足以超越公鹿，罗培兹（Brook Lopez）和哈勒戴（Jrue Holiday）也各自为公鹿进帐30分和18分。

第4节公鹿一度领先多达18分。终场前1分32秒时，鹈鹕靠麦卡伦破网将差距缩小至3分，但哈勒戴随后一记三分球和罗培兹的切入上篮，助公鹿摆脱纠缠。

公鹿今天赛后，战绩提升至22胜8败，暂居全联盟之冠。鹈鹕本月稍早靠7连胜短暂跃居西区第一，如今苦吞4连败，以18胜12负落至西区第四。

© 2022 AFP