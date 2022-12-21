NBA纽约尼克痛宰金州勇士 8连胜气势旺

（法新社纽约20日电） 美国职篮NBA纽约尼克今天以132比94痛宰来访的金州勇士，漂亮赢得8连胜，延续他们矢志挺进季后赛的旺盛气势。

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法新社报导，尼克开赛后立即取得8比0领先，此后一路领先，下半场将比分拉大，轻松抱走胜利。

尼克的奎克利（Immanuel Quickley）本场比赛获22分，布朗森（Jalen Brunson）贡献21分，葛林姆斯（Quentin Grimes）和巴瑞特（R.J. Barrett）分别获得19分、18分。

勇士本球季打客场赛只取得3场胜利。

此外，芝加哥公牛今晚作客迈阿密热火，佛契维奇（Nikola Vucevic）获得29分、德罗森（DeMar DeRozan）砍进24分率领公牛以113比103浇熄热火，终止4连败局面。

反观此役之前取得4连胜的热火，尽管阿德巴约（Bam Adebayo）得到27分并抓下12篮板，但因巴特勒（Jimmy Butler）身体不适挂病号、劳瑞（Kyle Lowry）和马丁（Caleb Martin）因伤缺席，打到第3节被公牛扩大领先而种下败因。

在底特律，犹他爵士靠马卡南（Lauri Markkanen）飙进38分和生涯最高9个3分球，率队以126比111击败东区战绩垫底的底特律活塞，队友范德比（Jarred Vanderbilt）有18分、13篮板的「双十」演出。（译者：徐睿承/核稿：严思祺）

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