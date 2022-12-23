擅闯球场与世足冠军成员合照 FIFA要查洒盐哥

（法新社伦敦22日电） 国际足总正在调查，要看「洒盐哥」是以什么「不正当的手段」，让他可以在世界杯冠军战后，突然闯入球场与阿根廷球员合照，搞得梅西等球员诧异且不开心。

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绰号「洒盐哥」（Salt Bae）的土耳其厨师本名戈克切（Nusret Gokce），阿根廷18日于2022卡达世界杯足球赛冠军战击败法国后，他被人拍到捧着大力神杯亲吻的画面。

洒盐哥当时两度要抓住明星前锋梅西（Lionel Messi）的手臂，而梅西都试图躲开，他也被拍到硬要和迪马利亚（Angel Di Maria）、马蒂内兹（Lisandro Martinez）合照，甚至还咬着另一名球员的奖牌拍照，「狂蹭热度」的行为饱受舆论炮轰。

国际足球总会（FIFA）规定，大力神杯只有世界杯冠军得主、FIFA官员和国家元首等人能拿。

一名发言人告诉英国广播公司（BBC）：「FIFA检讨过后一直在调查，要确定相关个人12月18日这天是如何在卢塞尔体育场（Lusail Stadium），以不正当的方式进入球场。我们将采取适当的内部行动。」

39岁的洒盐哥在世界各地开了许多间高档连锁餐厅，地点包括美国洛杉矶的比佛利山（Beverly Hills）和英国伦敦的骑士桥（Knightsbridge）等。

洒盐哥为肉品调味的招牌夸张洒盐动作，在网路上被做成迷因哏图（meme）。

本届世界杯早些时候，洒盐哥曾在社群媒体上张贴一段他与FIFA主席英凡提诺（Gianni Infantino）一起看球的影片。

© 2022 AFP