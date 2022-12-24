巴西球王比利卧病照片上传IG 女儿感人相拥陪伴

（法新社巴西圣保罗24日电） 巴西球王比利（Pele）的女儿凯莉．纳西门托（Kely Arantes Nascimento）在网上分享一张她拥抱病榻上父亲的感人照片，并附上图说，「再陪他一晚」。

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凯莉在照片中拥抱着82岁的比利，比利只有左侧脸孔入镜。这位传奇球星的癌症日益恶化，肾脏和心脏也出现了问题。

凯莉上传了一张照片到Instagram，并在照片下方留言说，「我们还在医院中，和病魔搏斗并保持信心，我再陪他一晚」。

比利曾率巴西队3次拿下世足赛冠军，他所入住的爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，他罹患的大肠癌已有「恶化」迹象，而且需要「比较全面的护理，以治疗肾脏和心脏衰竭」。

在此之前，凯莉和比利的另一个女儿佛莱维雅．纳西门托（Flavia Arantes Nascimento）才在Instagram宣布，她们的父亲将在医院度过耶诞节。

凯莉18日在网上张贴佛莱维雅为比利按摩左脚的照片，当时比利正在观看世足冠军赛的电视转播。赛后比利为冠军队阿根廷队长梅西（Lionel Messi）击败法国的「实至名归」胜利，向梅西道贺。

© 2022 AFP