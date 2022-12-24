自世足赛归队 曼城菲力普斯体重超标缺赛

（法新社伦敦23日电） 英格兰足球队曼城总教练瓜迪欧拉今天说，队内的中场球员菲力普斯（Kalvin Phillips）自2022年卡达世界杯足球赛归队后，因体重超标，无法参加训练和比赛。

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曼城（Manchester City）昨天在英格兰联赛杯（League Cup）赛事中对战卫冕军利物浦（Liverpool），以3比2获胜，晋级8强，但无论场上或替补席都没见到菲力普斯的身影。

瓜迪欧拉（Pep Guardiola）起初含糊其辞，但于赛后表示：「他没有受伤，而是体重超标，我不知道原因，但他归队时，不符合受训及参赛的条件。」

曼城队有16名球员身兼世足赛国家队队员，居英格兰足球超级联赛（Premier League）各队之冠，他们结束世界杯赛事后都获得了短暂假期，27岁的菲力普斯则是在英格兰队于8强赛输给法国队后开始休假。

瓜迪欧拉说：「等他准备好就会上场，因为我们需要他，非常需要他。」他也表示，他对英格兰的训练制度「完全」没意见。

瓜迪欧拉被问到是否为此感到失望时说：「这涉及我和菲力普斯的私下谈话。」

© 2022 AFP