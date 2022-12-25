平安夜赶赴医院探视老爸 比利之子：让我给你力量

（法新社圣保罗24日电） 巴西球王比利（Pele）的儿子在平安夜赶到医院，要与病床上的父亲一起过耶诞节，并称要把力量给爸爸。

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82岁的比利癌症日益恶化，肾脏和心脏问题也每况愈下。比利的女儿在社群媒体发文说，家人今天到圣保罗（Sao Paulo）的医院探望这位足球界传奇。

而比利的儿子、最近成为巴西乙级联赛隆德里纳（Londrina）总教练的艾丁尼奥（Edinho），也在平安夜赶到医院，与姊姊佛莱维雅．纳西门托（Flavia Arantes Nascimento）、凯莉．纳西门托（Kely Arantes Nascimento）会合。

艾丁尼奥在照片分享平台Instagram上传一张他握着比利的手的照片，并写下：「老爸…让我给你力量。」

在球员时期担任守门员的艾丁尼奥，1天前才向当地媒体解释他为何没有在父亲身边，他当时说：「我希望能在那里，可是我有任务在身。我又不是医师，我没办法真的帮上什么忙。」

比利入住的爱因斯坦医院（Albert Einstein Hospital）21日宣布，比利的大肠癌有「恶化」迹象，而且需要「进一步扩大照护，治疗肾脏和心脏衰竭」。

比利曾3度获得世界杯冠军，是许多人心目中史上最伟大的足球员。他住院后收到许多为他打气的讯息，连法国当家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）都呼吁球迷一起「为球王祷告」。

比利11月29日在圣保罗住院，接受医疗团队对他化疗的重新评估。他2021年9月接受结肠肿瘤切除手术以来，一直在接受化疗。

© 2022 AFP