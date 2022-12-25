肩伤将再缺阵两周 柯瑞不打耶诞大战

（法新社旧金山24日电） 柯瑞（Stephen Curry）将不会在这一季的耶诞大战上场，因为NBA勇士今天表示，柯瑞左肩脱臼，得再缺阵两周休养。

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手握4枚美国职篮NBA总冠军戒指的柯瑞，是在14日对上印第安纳溜马的比赛中，试图抄掉对手的球时受伤，他已因此缺席了金州勇士过去4场比赛。

勇士在声明中表示，柯瑞最近重新评估伤势，报告显示他复原状况「正往好的方向发展」，且「将在两周后再重新评估」。

34岁的明星后卫柯瑞，生涯两度获选为年度最有价值球员（MVP），也是上季总冠军赛MVP，他在接下来两周时间将再缺席至少6场比赛，从勇士25日在主场迎战曼菲斯灰熊的比赛开始。

那场比赛是NBA年度耶诞大战的其中一役。今年耶诞节共安排了集结联盟最强球队、最顶级球星参与的5场比赛。

耶诞节其他的比赛，包括费城76人将客场挑战纽约尼克、达拉斯独行侠将于主场迎战洛杉矶湖人、密尔瓦基公鹿将在客场卯上波士顿塞尔蒂克、凤凰城太阳将于客场对上丹佛金块。

塞尔蒂克与公鹿之战，是NBA两支战绩最好的球队正面交锋的比赛。塞尔蒂克战绩23胜10败在全联盟排名第1，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）率领的公鹿则以22胜10败紧追在后。

金块和灰熊的战绩都是20胜11败，两队同在西区位居领先。（译者：李晋纬/核稿：蔡佳敏）

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