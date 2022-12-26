中场大师认证 德布劳内看好哈兰德生涯进800球

（法新社伦敦25日电） 效力英超曼城的比利时球星德布劳内（Kevin De Bruyne）表示，他相信年轻的曼城队友哈兰德（Erling Haaland）在选手生涯结束前，应能踢入800个进球。

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挪威籍的哈兰德如今是新生代进球机器，更是当前国际足坛最耀眼的新星，可惜因挪威没能打入卡达世界杯足球赛会内赛，让22岁的哈兰德无缘亮相世足舞台。

随英超在世足结束后准备复赛，哈兰德将与卫冕军曼城28日对阵里兹联队（Leeds United）；哈兰德今夏才从德甲多特蒙德转会曼城，19场出赛已攻入24球。

堪称世界级中场大师的德布劳内谈到小老弟哈兰德时说：「他已经踢进差不多200球了，只要他保持健康持续既有步伐，搞不好踢进600、700甚至800球都有可能。」

德布劳内生涯与一票顶尖前锋踢过球，与曼城队史进球王、2021年才离队的前阿根廷名将阿奎洛（Sergio Aguero）关系融洽，在比利时国家队和卢卡库（Romelu Lukaku）合作；目前在曼城除哈兰德外，本届卡达世足新科冠军阿根廷阵中22岁新星阿尔瓦雷兹（Julian Alvarez）也是队中一员。

德布劳内说：「很难将他们放在一起比较，因为他们完全不同。他们有些人已踢进300或400球了，而哈兰德对进球如此执着，应该能进更多球。」

「哈兰德仍是旭日东升的年轻人，也严肃看待自己的足球生涯，热爱攻门进球，这是我认为他最独特之处。」

© 2022 AFP