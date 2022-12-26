传奇名将惠特沃斯辞世 LPGA主席悼最杰出女性

（法新社华盛顿25日电） 美国女子职业高尔夫巡回赛（LPGA）今天宣布，坐拥创纪录88座冠军的LPGA传奇名将惠特沃斯（Kathy Whitworth）辞世，享寿83岁。LPGA主席沙曼形容惠特沃斯是最杰出的女性之一。

广告 继续浏览后续

惠特沃斯的冠军数比同胞史尼德（Sam Snead）和老虎伍兹（Tiger Woods）多6座，史尼德和老虎伍兹是男子美巡赛生涯最多胜场纪录保持人。

LPGA在官方推特帐号上发文说：「我们怀着沉重的心情发讣告，LPGA名人堂成员惠特沃斯辞世，享寿83岁。」

惠特沃斯的长期伴侣奥德（Bettye Odle）在LPGA官网声明中说，惠特沃斯昨晚与亲朋好友庆祝平安夜时突然过世。

惠特沃斯不仅88座冠军当中有6座大赛冠军，自1959年起展开的职业生涯中还有93次拿下亚军。

惠特沃斯曾表示：「我真的很幸运知道自己想做的事。高尔夫就是抓住了我的心，我没办法告诉大家我有多爱它。我以前以为每个人15岁时都知道自己想做什么。」

她的劲敌莱特（Mickey Wright）LPGA生涯拿下82冠，不过其中有13座大赛冠军。

LPGA共同创办人萨格斯（Louise Suggs）说，莱特是最伟大的高尔夫球员，但惠特沃斯是最伟大的冠军。

LPGA主席沙曼（Mollie Marcoux Samaan）也形容惠特沃斯是最杰出的女性之一。她在声明中说，惠特沃斯是「名副其实的冠军，无论是在球场上还是球场外」。

© 2022 AFP