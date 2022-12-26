塔特姆狂砍41分退公鹿 塞尔蒂克稳居东区龙头

（法新社波士顿25日电） 塔特姆今天在第3节飙进20分，整场比赛狂砍41分，率美国职篮NBA战绩最好的波士顿塞尔蒂克139比118击退密尔瓦基公鹿，稳居东区龙头宝座。

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NBA今天5场耶诞大战的重头戏之一，是全联盟战绩最佳的两支球队－塞尔蒂克与公鹿正面交锋。

塞尔蒂克此役的致胜功臣，除了攻下全场最高41分的塔特姆（Jayson Tatum）外，布朗（Jaylen Brown）同样功不可没，他在第4节砍进13分，整场比赛为塞尔蒂克贡献29分。怀特（Derrick White）拿下12分，霍福德（Al Horford）和板凳出发的威廉斯（Grant Williams）都有11分进帐。

两队在比赛尾声发生冲突，公鹿进攻时，安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）在队友切入时帮忙挡人，当时在防守的布朗顺势推了安特托昆博一下，摔倒在地的安特托昆博起身后用力顶了布朗，之后两人便在场中对峙，队友赶紧将他们隔开，双方虽然聚在场中叫嚣，但冲突并未扩大。

安特托昆博因为顶人的动作被判技术犯规，只能先到板凳冷静一下。

安特托昆博此役攻下公鹿全队最高27分，哈勒戴（Jrue Holiday）贡献了23分，罗培兹（Brook Lopez）、康纳顿（Pat Connaughton）分别攻下16分、15分，替补的殷格斯（Joe Ingles）则有11分进帐。

塞尔蒂克、公鹿两队战绩为全联盟最佳，但近期都打得不太顺。塞尔蒂克此役前7场比赛输掉5战，其中包括一波3连败；公鹿今天败给塞尔蒂克后，吞下本季至今最长的客场3连败。

今天这场比赛后，塞尔蒂克战绩24胜10败，仍是全联盟最佳，排名第2的仍是公鹿，战绩22胜11败。

© 2022 AFP