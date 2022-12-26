独行侠耶诞大战单节轰51分写纪录 庆德佬铜像揭幕

（法新社达拉斯25日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠今天124比115击败洛杉矶湖人，以胜仗庆祝退役名将诺威茨基（Dirk Nowitzki）的铜像揭幕。而他们在第3节轰下51分，写下耶诞大战单节最高分的新纪录。

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独行侠的唐西奇（Luka Doncic）今天拿下32分、9篮板、9助攻，有近大三元的成绩；伍德（Christian Wood）也有30分、8篮板、7助攻、4抄截、2阻攻的全方位表现。哈德威（Tim Hardaway Jr.）、布拉克（Reggie Bullock）则分别攻下26分、14分。

这场比赛的上半场，独行侠以43比54落后达两位数，但下半场他们表现判若两队，光是第3节就轰下51分，比前两节得分总和还高，因此逆转并大幅领先湖人，这也是NBA史上耶诞大战中单节得分最高的纪录。

湖人的詹姆斯（LeBron James）攻下全场最高的38分，并有6篮板、5助攻的成绩。板凳出发的卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、芮维斯（Austin Reaves）分别攻下17分、16分。

湖人主力戴维斯（Anthony Davis）此役仍因右脚伤势，只能作壁上观。

独行侠今天为已退役德国球星诺威茨基的铜像揭幕，铜像的样子是诺威茨基招牌的单脚后仰跳投。

诺威茨基曾在2007年获选为年度最有价值球员（MVP），并于2011年率独行侠夺下NBA总冠军。

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