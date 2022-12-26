约基奇41分大三元 耶诞大战金块延长赛熄灭太阳

（法新社丹佛25日电） NBA耶诞大战金块对太阳之战，前两季的年度MVP约基奇轰下41分，缴出大三元成绩单，加上高登在延长赛阶段石破天惊的灌篮，终场金块以128比125惊险击退来访的太阳。

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美国职篮NBA丹佛金块今天在主场进行的耶诞大战，迎战来访的凤凰城太阳。

太阳一哥布克（Devin Booker）今天因鼠蹊部受伤提前退场，整场比赛只打了4分钟，靠两投1中获得2分。

即便布克提前离场，但金块首节仅以28比24领先，次节更被太阳打出33比23的攻势，在上半场以51比57落后。

金块下半场急起直追，末节在落后的情况下，莫瑞（Jamal Murray）在第4节结束前11秒，接获约基奇（Nikola Jokic）的传球切入后灌篮得手，扳平战局，也让比赛进入延长。

延长赛两队115比115平手之际，金块拉出一波6比0攻势，加上高登（Aaron Gordon）比赛终了前24秒堪称本季至今最精彩的一次飞天灌篮，奠定胜基，最终以3分惊险胜出。

高登灌篮后原本被判进攻犯规，但经过比赛画面回放后判定防守他的沙米特（Landry Shamet）身体有移动，因此改判高登进球算且加罚一球。

约基奇轰下全场最高的41分，并抓下15个篮板、送出15次助攻，缔造大三元。高登有28分、13篮板的双十成绩，砍进5记三分球的莫瑞攻下26分，卡德威-波普（Kentavious Caldwell-Pope）则有15分进帐。

沙米特以替补之姿打了39分钟，包括三分球17投7中在内，20次出手命中10球，加上4罚全进，攻下太阳全队最高的31分。艾顿（Deandre Ayton）有22分、16篮板的双十成绩，保罗（Chris Paul）拿下17分、送出16次助攻。

© 2022 AFP