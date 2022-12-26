耶诞大战领到首张毕业证书 普尔32分率勇士退灰熊

（法新社旧金山25日电） 美国职篮NBA金州勇士的普尔（Jordan Poole）今天领到生涯首张「毕业证书」，但球队在他攻下32分的带领下，在耶诞大战123比109击退曼菲斯灰熊。

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普尔今天在第3节接获葛林（Draymond Green）的传球后单手爆扣，让现场球迷嗨到最高点，但他末节一次疑似想制造对手进攻犯规的伎俩不成，虽在倒地后立即起来想要封阻对手的投篮，但仍被对方砍进三分球，还因吞下第2次技术犯规而被迫离场。

莫兰特（Ja Morant）今天在灰熊队史第1场耶诞大战中，穿着他的首款签名战靴出赛，攻下全场最高的36分。

汤普森（Klay Thompson）攻下勇士全队次高的24分，迪文森索（Donte DiVincenzo）贡献19分，替补的杰洛姆（Ty Jerome）、兰姆（Anthony Lamb）、穆迪（Moses Moody）分别获得14分、11分、10分，葛林仅获3分，但抓下13个篮板，另有13次助攻。

勇士此役面对的是健康无虞、终于能以主力阵容出赛的灰熊，让比赛呈现的高张力，彷佛7个月前的季后赛一样。勇士全队今天共吞下6次技术犯规，普尔更在比赛剩下9分20秒时遭到驱逐出场，这是他生涯首度被驱逐出场领到「毕业证书」。

因为肩伤的缘故，上季总冠军赛最有价值球员（MVP）柯瑞（Stephen Curry）连续5战缺阵，而这场比赛的首节，普尔出现22秒内连飙两记三分弹的好球，他在第1节靠着9投5中攻下17分，其中包括3个三分球。

次节，勇士打出19比8开局，以52比37将领先拉开，但普尔中场前被吹了他今天的第1次技术犯规，在灰熊的琼斯（Tyus Jones）3罚俱中后，让勇士仅以59比54领先。

布鲁克斯（Dillon Brooks）和替补的琼斯（Tyus Jones）今天都为灰熊攻下13分，杰克森（Jaren Jackson Jr.）则是拿下11分，而亚当斯（Steven Adams）虽只拿6分，但抓下14个篮板。

© 2022 AFP