76人耶诞大战逆转 恩比德、哈登合攻64分胜尼克

（法新社纽约25日电） 恩比德（Joel Embiid）今天攻下全场最高35分，哈登（James Harden）也有29分、13助攻的贡献，让美国职篮NBA费城76人在他们两人联手带领下，以119比112击败地主纽约尼克。

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76人今天在耶诞大战击败尼克，收下近期的8连胜，他们在主场7连战通通赢球，此役又收下客场之旅首战的胜利。

目前，76人的战绩提升到20胜12败，在东区排名第5。

尼克方面，蓝德尔（Julius Randle）此役虽攻下并列全场最高的35分，球队仍吞下3连败，目前战绩18胜16败，未能藉着对战机会拉近与76人间的差距。

尼克上半场一度最多领先达14分，但76人没让比分被拉开，他们在末节打出24比9的开局，加上尼安（Georges Niang）在第4节砍进4个三分球，帮助76人逆转，板凳出发的他今天一共拿下16分。

梅尔顿（De'Anthony Melton）这场比赛也为76人贡献15分。

尼克的布朗森（Jalen Brunson）在第4节因右髋伤势先退场，今天他攻下23分并送出11次助攻。

尼克的巴瑞特（R.J. Barrett）这场比赛有17分、10篮板进帐，罗宾森（Mitchell Robinson）有10分、16篮板入袋，葛林姆斯（Quentin Grimes）则有10分、6助攻的表现。

© 2022 AFP