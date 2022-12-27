梅西粉丝狂庆世界杯夺冠 排队将偶像刺青身上

（法新社布宜诺斯艾利斯26日电） 阿根廷这个月在2022卡达世界杯足球赛赢得冠军，举国欢庆，首都布宜诺斯艾利斯有粉丝排队，准备将队长梅西（Lionel Messi）和冠军奖杯刺青在身上。

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刺青师伍西诺维奇（Esteban Vucinovich）在布宜诺斯艾利斯告诉法新社 ：「我接下来两周（预约）都专做与世界杯有关的（刺青）。」

他说：「有些人原本早已预约做蛇或骷髅头图案的刺青，但他们现在改成梅西或世界杯图案。我一天有2、3个预约。」

伍西诺维奇表示，最多人要求刺奖杯，其次是梅西，再来是阿根廷门将马蒂内兹（Emiliano Martinez），马蒂内兹是阿根廷在世足决赛PK大战击败法国夺冠的大功臣。

许多球迷刺青的灵感来自阿根廷球员身上的图案，例如迪马利亚（Angel Di Maria）最近将世界杯的图刺在右脚。

公务员瑞查尼克（Nicolas Rechanik）告诉法新社：「我刺了梅西的图以示感谢。这代表的意义不仅是梅西，还有全队为我们赢得第3座世界杯冠军，以及所有这些年来为了达到这个目标所做的努力。」

瑞查尼克在此之前早已刺了另一位阿根廷足球偶像马拉度纳（Diego Maradona）的肖像。他说：「这是阿根廷足球精神代表，也是身为阿根廷人的意义所在。」

体育老师沙奇（Ariel Sacchi）刺青的图案象徵梅西参与过的所有5届世界杯，中间是梅西亲吻大力神杯的图。

然而，并非所有的刺青都获得相同评价，许多球迷因为一些乌龙的图而被网友嘲笑，胖脸梅西或名字拼写错误等都成了热门话题。

© 2022 AFP