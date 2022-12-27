篮网9连胜攀东区第3 杜兰特生涯总得分超越邓肯

（法新社克里夫兰26日电） 篮网今天125比117击败骑士，收下9连胜并攀上东区第3，阵中的杜兰特此役攻下并列全队最高的32分，生涯总得分超越「石佛」邓肯，冲上历来第15名。

广告 继续浏览后续

在这场美国职篮NBA布鲁克林篮网对克里夫兰骑士一役，杜兰特的生涯总得分达到2万6516分，超越前圣安东尼奥马刺球星邓肯（Tim Duncan）的2万6496分，排在NBA生涯总得分排行榜的第15名，他接下来的目标，是「人类精华影片」威金斯（Dominique Wilkins）的2万6668分。

在超越邓肯的纪录后，杜兰特说：「有的时候，你可以为一些小小的胜利庆祝，虽然我知道自己还有更多目标要超越，但能超越一个传奇，绝对值得我今晚找些人庆祝一下。」

同时，在此役砍进个人本季新高的5记三分球之际，杜兰特生涯累积投进1829颗三分球，超越洛杉矶湖人已故球星「黑曼巴」布莱恩（Kobe Bryant）的1827颗三分球，位居NBA生涯三分球总数排行榜的第21名，与「关键先生」毕拉普斯（Chauncey Billups）的1830个三分球纪录，也只有1球的差距。

杜兰特在终场前1分54秒时6犯离场，但篮网最终赢得比赛，战绩超越骑士，爬上东区第3。

2016年曾和詹姆斯（LeBron James）一起在骑士联手拿下总冠军的厄文（Kyrie Irving），今天面对老东家没有手软。

当比赛剩下44秒时，骑士的贾兰德（Darius Garland）抛投砍进两分，两队剩下4分差距之际，厄文随即要到犯规，并两罚俱中，篮网将领先拉开到6分，立于不败之地。

此时克莱克斯顿（Nic Claxton）又赏了贾兰德一记麻辣锅，让篮网锁定胜利，并在华伦（T.J. Warren）两罚俱中后，以8分之差获胜。

篮网目前拿下9连胜，这是他们2005-06球季一波14连胜后，最长的连胜记录。

杜兰特、厄文都为篮网攻下32分，板凳出发的华伦拿下23分，欧尼尔（Royce O'Neale）、克莱克斯顿、替补的渡边雄太皆获10分。

贾兰德此役轰下全场最高46分，密契尔（Donovan Mitchell）得到15分，艾伦（Jarrett Allen）有10分、11篮板的双十成绩，莫布里（Evan Mobley）和替补的奥斯曼（Cedi Osman）分别有12分、11分进帐。

© 2022 AFP