乔科维奇满血回归澳网 纳达尔斗志满满表欢迎

（法新社雪梨28日电） 塞尔维亚名将乔科维奇即将在万众期待之下回归澳洲网球公开赛，老对手、西班牙猛将纳达尔今天「斗志满满」地表示欢迎，也驳斥本届可能是自己最后一次打澳网的说法。

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36岁的纳达尔（Rafael Nadal）明天将以在澳洲雪梨、布里斯班和伯斯举行的男女混合团体赛「联合杯」（United Cup）展开新赛季。

藉着参加这场新赛事，纳达尔可为下月开打的年度首场大满贯赛事澳洲网球公开赛（Australian Open）暖身。今年年初他在历经5盘大战后险胜俄罗斯一哥梅迪维夫（Daniil Medvedev），勇夺澳网男单冠军。

纳达尔那座冠军，是在9届澳网冠军乔科维奇（Novak Djokovic）因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在比赛前遭拘留并驱逐出境后取得。

之后澳洲解除入境须出示接种证明的规定，乔科维奇昨天终于重回澳洲，这是他遭驱逐后，首次踏上澳洲土地。

握有大满贯赛22座男单金杯、只领先乔科维奇1座的纳达尔表示，很开心看到这位超级巨星对手回来。目前世界排名第2的纳达尔说：「诺瓦（乔科维奇）在这里，对网球是好事，对球迷可能也是好事。」

尽管今年下半年表现不佳，纳达尔仍迫不及待想回到球场，在联合杯对阵世界排名14的英国好手诺瑞（Cameron Norrie），接着再与澳洲「坏小子」基尔乔斯（Nick Kyrgios）来场重磅对决。

「我斗志满满地想有个好的开始，好的开始对我很重要，对信心很重要。」

「我过去几个月表现不是很好，现在最重要的就是在球场上找回积极的感觉，保持竞争力。我希望能这样，也准备好要做到这点，让我们拭目以待。」

2004年纳达尔首度参加澳网时还是小伙子，现在的他已经当了爸爸。有鉴于近年伤痛缠身，他也被问到这是不是最后一次参赛。

「身为职业选手，你永远都不知道是不是这样，但愿不是。我的意思是，来到36岁的年纪，你永远不会知道这是不是最后1次，那是当然的。我现在没那个心情谈这个，现在我只想拿出我可以拿出的最好球技，让自己有可能保持竞争力、为一切而战，那是我现在的目标。」

© 2022 AFP