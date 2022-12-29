争澳网第10冠 乔科维奇：忘不了曾遭驱逐会往前看

（法新社阿得雷德29日电） 塞尔维亚网球名将乔科维奇今天说，永远不会忘记自己曾被逐出澳洲，但现在是向前看的时候。乔科维奇已抵达澳洲，将参加下月开打的澳洲网球公开赛（Australian Open）。

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乔科维奇（Novak Djokovic）于27日抵达澳洲，准备争夺生涯第22座大满贯赛单打冠军。近1年前，9届澳网冠军乔科维奇因拒绝接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗，在比赛前被拘留并驱逐出境。

乔科维奇原本被禁止入境3年，但澳洲之后取消旅客出示疫苗接种证明的规定，坎培拉（Canberra）当局上个月也确认不会再禁止乔科维奇入境。

乔科维奇在阿得雷德国际网赛（Adelaide International）登场前的公开发言中表示，上次的经验是「我从未经历过的事情，希望再也不会发生。这对我来说是一次宝贵的人生经历，而且很难忘怀，但现在我必须继续前进」。

他说道：「我才刚到（澳洲）2天，从饭店、机场的人，比赛相关的人和俱乐部的人，大家都很友善，也对我非常好，所以现在一切都很棒。」

乔科维奇缺席今年4场大满贯赛的其中2场。他因不愿接种疫苗，也被迫缺席美国网球公开赛（US Open）。

尽管已经35岁，乔科维奇相信自己仍有能力角逐更多大满贯赛金杯，「我知道自己需要做什么，才能与他们（其他选手）一较高下」。

他还说：「我在澳洲土地体验的美好回忆和经历，提供我许多正面情绪和信念，让我相信自己能再次做到，我能走得更远。」

© 2022 AFP