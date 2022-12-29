杜兰特、厄文合力轰54分宰老鹰 篮网笑纳10连胜

（法新社洛杉矶28日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天作客亚特兰大老鹰主场，上半场落后的篮网下半场戏剧性大逆转，终场以108比107惊险胜出，迎接超狂10连胜，重回东区争冠行列。

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篮网球星厄文（Kyrie Irving）末节缴出15分，全场拿下28分5篮板8助攻，队友杜兰特（Kevin Durant）贡献26分16篮板8助攻，这是篮网自2005-06赛季以来取得最长的连胜纪录，也是联盟本季最长的连胜纪录。

尽管杨恩（Trae Young）、卡佩拉（Clint Capela）和韩特（De'Andre Hunter）等3名主将持续因伤缺阵，老鹰仍一路与篮网缠斗到最后一刻，上半场以63比56领先。

第3节老鹰进攻当机，让篮网扳回一城，厄文一度连得8分，包括两记3分球。篮网在进入末节后不久，便将领先优势扩大到93比82。

厄文接着将球传给日籍队友渡边雄太投球命中，让篮网在比赛剩下8分40秒之际大幅领先13分。

在莫瑞（Dejounte Murray）攻下24分领军下，老鹰终场前1分48秒追平比数，可惜最后仍以一分饮恨。（译者：刘文瑜/核稿：何宏儒）

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