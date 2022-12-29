38岁生日前夕不忍了 詹姆斯放话湖人该补强

（法新社迈阿密28日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人阵中手握4枚冠军戒指的超级球星詹姆斯将过38岁生日，他今天表示虽仍心系篮球，但希望球队要有竞争力，显然对湖人目前的烂战绩很有意见。

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明天过生日的詹姆斯（LeBron James）今天在又吞下一场难堪败仗后显然再难沉默；湖人近乎一路落后下98比112输给迈阿密热火。

湖人另一球星「一眉哥」戴维斯（Anthony Davis）因伤持续挂免战牌，湖人最近6战苦吞5败，战绩跌至14胜21败，在西区掉到第13名，这种惨况显然不是本季每场仍平均能得近30分的詹姆斯所能忍受。

詹姆斯说：「我想赢球，也给自己赢球并挑战冠军的机会，打从我18岁以一介来自俄亥俄州亚克朗（Akron）的小子进入NBA后，这一向是我的热情及目标所在。」

「我晓得能达成如今的境界非一蹴可及，既然来到且了解如何能达到这个境界，在NBA混吃等死就不在我的篮球DNA内。」

湖人正为拚季后赛门票而挣扎，场均近30分的詹姆斯则迈向超越贾霸（Kareem Abdul-Jabbar）的生涯最多得分纪录，可能2月初就能达标，但湖人的战绩与詹姆斯个人的辉煌形成强烈反差。

詹姆斯先前曾表示，他想在赛场拚战到长子布朗尼（Bronny）进NBA；按现行联盟规则，布朗尼最快2024年可投身NBA选秀。

但詹姆斯渴望与儿子同登NBA赛场的人生规划，可不包含要委屈地待在二流球队。

詹姆斯说：「我想的是球员生涯还要打多久，我不想在这种等级的球队结束选手生涯。我希望的是仍具争冠实力（的球队），因为我知道自己仍有带给任何一支球队可观战力的本事。」这番话肯定会被解读成在向球团施压，要湖人赶在2月9日球员交易大限截止日前「有所作为」。

© 2022 AFP