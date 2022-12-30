内马尔缅怀巴西传奇球王 称比利将足球化为艺术

（法新社伦敦29日电） 巴西足球传奇比利（Pele）今天与世长辞，法甲巴黎圣杰曼队球星内马尔（Neymar）等球员今天发文哀悼，称比利将「足球变成一门艺术」。

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比利长期与癌症搏斗，今天因「多重器官衰竭」病逝，享寿82岁。比利的死讯公布后，足球界人士纷纷向这位可说是足坛史上最伟大的球星致敬。

有「球王」（O Rei）之称的比利，生涯总共踢进超过1000球，在夺下3次世界杯冠军后，于1977年高挂球靴。

巴西前锋内马尔今天在社群媒体发文缅怀比利，并上传他与这位传奇球星的两张合照。

与比利同样披上10号球衣的内马尔在Instagram写道：「在比利之前，『10号』只是一个号码。但这句赞美的话说得不够完整。我会说，在比利之前，足球只是一种运动。」

「他把足球变成一门艺术、娱乐…因为比利，足球与巴西有了一席之地。他已经与世长辞，但他的魔力将永久流传。比利永垂不朽！」

跟比利一样，法国前锋姆巴佩（Kylian Mbappe）也是在年纪轻轻时赢得世界杯冠军，一战成名。

姆巴佩2018年助法国勇夺世界杯冠军，在本月稍早的2022卡达世界杯足球赛决赛对上阿根廷，姆巴佩还上演帽子戏法，但法国最后在PK大战以2比4屈居亚军。

巴黎圣杰曼（Paris Saint Germain）前锋姆巴佩在推特（Twitter）发文说：「足球球王离开我们了，但他留下的精神将永远被人们铭记。」

曾助英格兰夺下世界杯冠军的赫斯特（Geoff Hurst）称比利是「史上最伟大」的球星。

赫斯特曾在1970年世界杯与比利过招，当时巴西在对上英格兰的小组赛以1比0胜出，赫斯特称比利是他遇过最优异的前锋。

赫斯特推文说：「我有太多跟比利有关的回忆，毫无疑问他是我对上最优异的足球员，（英格兰足球传奇）摩尔（Bobby Moore）则是我搭档过最优秀的足球员。」

「对我而言，比利仍是史上最伟大的球星，能在球场上与他较劲，让我感到十分光荣。愿比利安息，谢谢你。」

赫斯特在1966年世界杯对上西德的决赛，踢进3球助英格兰以4比2胜出，是在世界杯冠军赛上演帽子戏法的唯一一人，但这个纪录在今年卡达世界杯被姆巴佩追平。

© 2022 AFP