塞尔蒂克击退快艇收4连胜 塔特姆、布朗分夺29分

（法新社波士顿29日电） 美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克今天在塔特姆拿下29分、11篮板及布朗也攻下29分的情况下，以116比110击退洛杉矶快艇，收下4连胜，战绩稳居全联盟第1。

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这场比赛终场前1分2秒，快艇的雷纳德（Kawhi Leonard）跳投得手，塞尔蒂克只剩3分领先。到了比赛剩33秒，乔治（Paul George）上篮时怀特（Derrick White）赏了他一记火锅，让塞尔蒂克稳住脚步。

接下来布朗（Jaylen Brown）2罚俱中、塔特姆（Jayson Tatum）2罚中1，加上快艇莫里斯（Marcus Morris Sr.）跳投失手，让塞尔蒂克最终以6分取胜。

塞尔蒂克这波主场7连战，先是连吞3败，最后连拿4胜，目前战绩来到26胜10败。

法新社报导，怀特表示：「我们（主场赛程）一开始显然表现不好，但我们恢复得不错。接下来在客场有4场硬战，我们得设法赢球。」

塞尔蒂克的塔特姆和布朗今天都攻下全场最高的29分，史玛特（Marcus Smart）、怀特分别攻下17分、15分，替补的威廉斯三世（Robert Williams III）也有12分进帐。

雷纳德则攻下快艇最高26分，乔治进帐24分，祖巴茨（Ivica Zubac）有13分、11篮板的成绩，莫里斯获得12分，板凳出发的鲍尔（Norman Powell）贡献了19分。

© 2022 AFP