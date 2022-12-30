比利代言拍戏唱歌样样来 梅开三度狂吸金也惹争议

（法新社圣保罗29日电） 巴西「球王」比利（Pele）生涯屡屡写下纪录，结过3次婚的他，足球场外人生更精彩，尤其一系列开创性代言合约为他带进巨额财富，更开日后体育巨星荷包赚满满的先河。

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法新社整理可能会让比利没有瑕疵形象破功的另一面如下：

● 绑鞋带也能代言进帐

比利靠着为Visa公司（Visa Inc.）和万事达卡公司（MasterCard Inc.），甚至是回收废轮胎制成的凉鞋代言，赚进数以百万美元计的代言费。

史密特（Barbara Smit）在「运动鞋战争」（Sneaker Wars，暂译）书中提到比利是怎么和彪马（Puma）达成协议，让他在1970年世界杯赚进2万5000美元，并在接下来4年进帐10万美元以及品牌球鞋销售抽成。

彪马和竞争对手阿迪达斯公司（Adidas AG）都不想抬价，因此双双协议不签比利当代言人，但比利却找到方法突破，作法是在巴西对秘鲁的8强赛前「弯下腰来系鞋带」。

比利真的这么做了，摄影机也捕捉到那一瞬间，这让他轻松赚进相当于今天的285万美元，这还不包括他从球鞋销售中可获得的分润。

2002年为治疗阳痿药威而钢（Viagra）拍的广告堪称比利最掉漆的代言，内容怂恿里约热内卢马拉卡那体育场（Maracana Stadium）的观众「去跟你的医生谈谈，因为我也会这么做」。

因为那个药品广告，比利同年还被日本任命为首位勃起功能障碍的教育大使。不过比利声称，他从未使用过威而钢。

● 家庭生活问题多

阿根廷足球偶像马拉度纳（Diego Maradona）是比利竞逐史上最佳足球员头衔的对手。和有时难以捉摸的马拉度纳相比，比利常被认为可靠而且企业友善，但他的私生活却问题一箩筐。

比利1970年拿下世界杯冠军两个月后，长子艾丁尼奥（Edinho）诞生。艾丁尼奥2017年因为毒品贩运、洗钱等罪名，被判监禁12年以上。

当年接受「看台报告」（Bleacher Report）访问时，艾丁尼奥讲出在巴西有花花公子名声的比利，1970年代中期举家搬到纽约为北美足球联赛（North American Soccer League）宇宙队（Cosmos）踢球后，是怎么在父亲的角色上缺席。比利迁居美国后不久就离开了第1任妻子邱尔比（Rosemeri dos Reis Cholbi）。

这对父子后来和解。比利曾效力桑托斯队（Santos），艾丁尼奥也曾在那里当过门将。相较之下，比利与长女的关系问题更大。

比利曾与一名女佣有染，因此在1964年生下了珊卓（Sandra Arantes do Nascimento），但却拒绝承认这个女儿。巴西法院在历经5年官司后，于1996年裁定确认两人的父女关系。

珊卓后来出了一本名为「球王不想要的那个女儿」（The Daughter The King Didn't Want，暂译）的书。

珊卓2006年因乳癌过世时年仅42岁。当时比利拒绝参加葬礼，也不认珊卓的两个孩子。

2016年时，年逾7旬的比利迎娶时年42岁的女商人青木玛希亚（Marcia Aoki）当第3任太太。

比利1980年代在纽约认识青木，但直到2010年两人在圣保罗的电梯相遇后，才开始约会。

● 曾拍戏、录制唱片

比利也在电影「胜利大逃亡」（Escape to Victory）中饰演费南德兹下士（Corporal Luis Fernandez）而被影迷所熟知。该片是讲述第二次世界大战期间一群乌合之众的战俘试图逃离德国战俘营的故事。

参与该片的还有英国老牌男星米高肯恩（Michael Caine）和老牌动作明星席维斯史特龙（Sylvester Stallone），那是比利演艺生涯高峰。

音乐界对比利也不陌生，他早在1960年就录制了唱片，2006年也和巴西知名歌手、词曲创作人吉贝托吉尔（Gilberto Gil）合作发行了一张专辑。

10年后，比利还为祖国奥运盛会录制歌曲Esperanca（即「希望」之意）。

2020年，比利在他80岁生日时，与葛莱美奖（Grammy Awards）得主、墨西哥吉他演奏二人组「罗德利哥与加布里耶��」（Rodrigo y Gabriela）录制了一首以「给粉丝和他自己的小小生日礼物」进行宣传的歌曲。

● 受困奈及利亚

比利一生最可怕经历之一发生在一次短程旅游中。1976年时，百事公司（PepsiCo Inc.）赞助了一趟前往奈及利亚拉哥斯（Lagos）之旅，正好碰上后来失败的军事政变。当时的奈及利亚统治者穆罕默德（Murtala Mohammed）在政变中遭到暗杀。

在美国网球好手艾许（Arthur Ashe）打拉哥斯网球菁英赛（Lagos Tennis Classic）之际，比利也在奈及利亚首都。

当时温布顿网球锦标赛冠军得主艾许和另一位美国好手鲍罗维亚克 （Jeff Borowiak）打4强赛时，被持枪军人带离球场，送到比利下榻的同一家饭店。

当奈及利亚边境一开，比利立刻被偷偷送出国境，巴西当局当时坚持让比利乔装成机师，以避免身分曝光。

© 2022 AFP