球王比利癌逝 巴西各地涌现哀悼人潮

（法新社圣保罗29日电） 「球王」比利（Pele）癌逝，由于巴西民众将他视为英雄，因此各地都出现为他哀悼的人潮。

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比利职业生涯大部分时间都效力于巴西桑托斯队（Santos），他离世后，球队所在地的桑托斯市宣布为比利哀悼7天，球迷也蜂拥至桑托斯队的体育场，并在场外留下鲜花表达悼念。

其他悼念活动，很快在国内各地展开，巴西宣布全国为比利哀悼3天，里约热内卢着名地标救世基督像（Christ the Redeemer statue）点上了黄色和绿色灯光，马拉卡那体育场（Maracana Stadium）也用金色灯光向比利这位「史上最伟大球员」致敬。

全球各地的记者也前往圣保罗、桑托斯和比利的故乡特雷斯科拉松伊斯（Tres Coracoes），巴西电视台则是不断报导他的死讯和全国人民的哀恸，并穿插比利过往踢球时的历史画面。

一名穿着球衣的年轻球迷爱德华多（Luis Eduardo）表示，他很遗憾自己没机会亲眼目睹比利在场上的传奇身手，但跟几乎所有的巴西人一样，他是听着比利的事迹长大的。

爱德华多说道：「我认识的第一位足球员就是比利，他是史上最伟大的足球员。」

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