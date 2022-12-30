3夺世界杯冠军 FIFA赞比利永垂不朽

（法新社日内瓦29日电） 3度夺下世界杯足球赛冠军的82岁巴西「球王」比利（Pele）今天过世，国际足球总会（FIFA）对此表示，他是「永垂不朽」的传奇。

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FIFA在官网上说：「比利永垂不朽，他将永远与我们同在。」

比利是史上唯一3度夺下世界杯足球赛冠军的球员，分别是在1958年、1962年、1970年。

FIFA表示，大家称比利是「球王」，他是世界足坛最知名的人物之一。

「毫无疑问，这个人当然是比利，他曾被FIFA评为20世纪最伟大的球员。」

比利1958年在瑞典拿下世界杯冠军时年仅17岁。1962年，他因伤被迫缺席大部分比赛，但仍助巴西在智利世界杯再度夺冠。

1970年，比利在墨西哥世界杯第3次高举雷米金杯（Jules Rimet Trophy），当时FIFA称他「再次充分展现他极佳的天赋」。

FIFA指出，比利是史上最年轻的世界杯冠军得主，在世界杯赛事进球的最年轻球员，在世界杯独进3球、演出「帽子戏法」最年轻的选手，是参加世界杯冠军赛最年轻的球员，也是在冠军战进球最年轻的选手。

比利不只是传奇射手，他在世界杯为别人创造进球机会的功夫也十分了得。

他在1970年墨西哥世界杯送出6次助攻，是单届世界杯助攻次数最多的纪录。他在冠军战的3次助攻也是前所未见的纪录，分别在1958年对瑞典时送出1次助攻，1970年对义大利时传出2次助攻。

© 2022 AFP