NBA活塞与魔术球员肢体冲突 两队共11人遭禁赛

（法新社迈阿密29日电） 美国职篮NBA底特律活塞昨天与奥兰多魔术的比赛发生冲突，NBA官方今天祭出处分，活塞后卫海斯被禁赛3场，魔术前锋毛瑞兹．华格纳遭禁赛2场，还有其他9名球员被禁赛1场。

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活塞昨天在主场以121比101轻取魔术，但比赛第2节末段两队球员爆发肢体冲突，毛瑞兹．华格纳（Moritz Wagner）、海斯（Killian Hayes）和活塞球员狄亚洛（Hamidou Diallo）都被驱逐出场。

这起冲突是毛瑞兹．华格纳所引起，当时他在争球时恶意推了海斯一把，导致对方跌进自家板凳区，活塞板凳顿时清空，爆发严重肢体冲突。

狄亚洛冲上前且从背后推了毛瑞兹．华格纳，然后海斯挥拳击中他的后脑杓，毛瑞兹．华格纳就倒入活塞队的板凳区。

NBA官方今天祭出处分，除了海斯与毛瑞兹．华格纳，狄亚洛也被禁赛1场，魔术队其他8名球员同样遭禁赛1场。

这8人为安东尼（Cole Anthony）、韩普顿（R.J. Hampton）、葛瑞．哈里斯（Gary Harris）、凯文．哈里斯（Kevon Harris）、史柯费尔德（Admiral Schofield）、法兰兹．华格纳（Franz Wagner）班巴（Mo Bamba）及卡特（Wendell Carter Jr）。

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