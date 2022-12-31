寿星詹姆斯说到做到 狂砍47分助湖人射下老鹰

（法新社华盛顿30日电） 美国职篮NBA洛杉矶湖人当家球星詹姆斯（LeBron James）今天狂砍个人本季最高的47分、10篮板、9助攻，助球队终场130比121击败亚特兰大老鹰，送给自己38岁生日大礼。

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这是詹姆斯本季第1次，也是第2次在自己生日这天出赛缴出40分以上成绩，并且是他NBA生涯20个球季以来第70次单场砍下40分以上。

更令人惊讶的是，詹姆斯赛前便发下宏愿说要在生日这天砍下40分来击败老鹰，而他也真的说到做到，队友纷纷向他致贺。

詹姆斯说：「我就说吧，我在赛前就告诉他们了。我必须让这事发生。在一开始5投1中以后，我本来不确定能不能成真。」

这场比赛是詹姆斯近4天来第3战，实际上他一开始是6投1中，但最后全场27投18中，三分球6投4中，罚球9投7中。

老鹰在主将杨恩（Trae Young）带领下，上半场一度领先湖人15分。不过詹姆斯率队逆袭，他在第2节轰出16分，第3节再砍下13分，3节结束后湖人以98比95微幅领先。

詹姆斯第4节再以锐不可当的气势轰进16分，最终老鹰在主场吞败。杨恩全场缴出29分。

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