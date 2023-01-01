莎芭莲卡称禁赛改变不了什么 盼2023年能打温网

（法新社阿得雷德1日电） 世界排名第5的白俄罗斯女将莎芭莲卡今天表示，有关单位去年不让俄罗斯、白俄罗斯球员参加温网的举动，「改变不了什么」，并称她「真的希望」这在2023年能有所变化。

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由于俄罗斯入侵乌克兰，加上白俄罗斯是俄国的盟国，因此英国的「草地网球协会」（Lawn Tennis Association）在受到来自政府的压力后，对两国球员颁布了禁令。

包括莎芭莲卡（Aryna Sabalenka）在内的俄罗斯及白俄罗斯球员，最终都无法参加温布顿网球锦标赛，世界职业网球协会（ATP）、世界女子职业网球协会（WTA）为了回应，也决定不给这场大满贯等级的赛事积分。

莎芭莲卡在阿得雷德国际网赛（Adelaide International）的场边，告诉墨尔本的「世纪报」（The Age）说：「我真的对体育染上政治感到很失望。我们只是从事这项运动的球员。就是如此而已。我们与政治无关。」

「如果我们所有人都能做些什么，我们就会去做，但我们能控制的部分是0。」

「他们禁止我们打温网，然后改变了什么吗？完全没有，他们仍在这么做（打仗），这也是如此情况可悲的地方。」

草地网球协会目前还未宣布，禁令是否在2023年持续执行。

莎芭莲卡表示，「没有人会支持打仗」，且她衷心希望自己2023年能打温网。

去年被温网主办单位全英俱乐部（All England Club）挡在大门外的，还包括俄罗斯选手梅迪维夫（Daniil Medvedev）、卢布列夫（Andrey Rublev）和白俄选手艾萨兰卡（Victoria Azarenka）。

© 2023 AFP