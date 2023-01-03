乔科维奇重返澳洲拿下首胜 备战澳网第10冠

（法新社阿得雷德3日电） 网坛前球王乔科维奇遭到澳洲驱逐出境近1年后重返，今天在第1场单打比赛、阿得雷德国际网赛上，横扫法国籍对手利斯提耶纳，也开始备战澳洲公开赛冠军荣衔。

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塞尔维亚网球名将乔科维奇（Novak Djokovic）虽然在昨天的双打比赛失利，但受到观众热烈欢迎，今天在座无虚席的中央球场也受到类似的待遇。

他在74分钟内以6比3、6比2轻松获胜，第1盘破发1次，第2盘破发2次。

乔科维奇说：「对于第1场比赛我没什么好抱怨的，我打得很好。我认为前6局竞争非常激烈。」

对于今天的对手利斯提耶纳（Constant Lestienne），乔科维奇说：「在今天的比赛之前，我从来没有和他对阵过。他是一个反击型底线型球员。他不会犯太多的错误，他有点吸收对手的节奏，他的发球有点棘手，打到他要的位置。」

「但是当我在第1盘3比2时取得破发后，我感觉我提高1到2个层级，并在接下来的比赛打得非常好。」

这是他在2022年澳洲网球公开赛之前因未接种COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗而被驱逐出境后，在澳洲的第1场单打比赛。乔科维奇随后被禁止进入澳洲3年。

这项禁令在去年11月解除，使他有机会在本月稍晚于墨尔本球场（Melbourne Park）拿下史无前例的第10个澳网男单冠军。

乔科维奇拿下这场胜利后，16强将遇到另一位法国选手艾利斯（Quentin Halys）。（译者：林沂锋/核稿：杨昭彦）

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