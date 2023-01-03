密契尔单场惊天71分 骑士宰公牛

（法新社洛杉矶2日电） 美国职篮NBA克里夫兰骑士今天靠密契尔（Donovan Mitchell）轰下惊天71分，克服最多21分劣势，经延长赛后以145比134击退芝加哥公牛。密契尔71分成为联盟史上第8高单场得分。

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NBA史上单场最高得分，是张伯伦（Wilt Chamberlain）1962时缔造的100分里程碑，密契尔今天的71分，是已故传奇球星布莱恩（Kobe Bryant）2006年对多伦多暴龙一役豪取81分后，单场得分最高的一次。过去单场得分高于71分只出现过7次。

密契尔也是联盟史上第7位单场轰破70分的球星。71分是NBA本季单场得分的新高，也是他个人与骑士队史的最佳纪录。除轰进71分，他今天还有11助攻8篮板。

赛后的场中访问时，密契尔说：「首先与最重要者，是我的队友。我知道今天得了70多分，但若没队友们，我绝对办不到，老实说没有居功厥伟且扮演关键的队友，没人能缴出这种成绩。」

公牛队今天第2节一度领先达21分，到第3节都还有18分领先优势，却晚节不保，被逼入延长赛后翻车。

延长赛开打后，密契尔先砍进一记三分弹，让骑士取得超前，这是他们此役首度领先，延长赛密契尔共进帐13分。

密契尔今天打了近50分钟，包括三分球15投7中在内，34次出手命中22球；25次站上罚球线、罚进20球也都写下生涯最佳纪录。

公牛则以德罗森（DeMar DeRozan）轰下44分最高。

© 2023 AFP