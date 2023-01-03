沦落赴沙乌地捞钱 C罗足坛地位不再

（法新社伦敦2日电） 葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度接连被欧洲豪门球队赏吃闭门羹后，今天将正式加盟沙乌地阿拉伯球队艾纳斯。这位曾让人闻风丧胆的前锋迅速跌落神坛，来到了英雄末路。

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艾纳斯（Al Nassr）今天将正式公布C罗加盟，据传双方签下总额超过2亿欧元、到2025年的合约。

但这位37岁球星现在只能靠往日荣光搏版面，前方等着他的财富和球迷热度，似乎和陨落的地位有着极大落差。

对C罗而言，被迫在沙乌地这个足坛如死水的地方结束辉煌职业生涯，不啻是对他过去18个月黯淡表现最不留情的判决。

C罗在历经痛苦的1年后来到沙乌地，曾5次赢得金球奖（Ballon D'Or）的他去年被葡萄牙国家队贬至替补席，还惨遭英超曼联冷冻。

与曼联决裂后，盛传切尔西（Chelsea）、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）和拿坡里（Napoli）都曾接洽，但在传言一个个无疾而终之后，曼联认为这位贡献日减、还公开表达对球队不满的球员已成高不可攀的奢侈品，迟不与年纪渐长的他续约。

C罗最后决定接受中东球队丰厚合约，而不是为较小的欧洲球队踢球，可见他也清楚知道，自己在足坛地位已大不如前。姆巴佩（Kylian Mbappe）、哈兰德（Erling Haaland）、萨拉（Mohamed Salah）窜起，逐渐取代他的地位。

艾纳斯欢迎C罗加盟时，盛赞这份「划时代」的合约将「鼓舞未来世代」发挥实力。

但对过去20年深深为他球技着迷的广大球迷而言，这位沙乌地版的超级巨星，已经离全盛时期很远、很远了。

© 2023 AFP