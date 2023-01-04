公鹿字母哥轰55分创生涯新高 巫师连胜之旅告终

（法新社密尔瓦基3日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天在「字母哥」安特托昆博攻下生涯新高55分的带领下，以123比113击退华盛顿巫师，报了两队前次交手输球的一箭之仇。

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两队1日在巫师主场对战，公鹿95比118吞败，那场比赛安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）因膝盖疼痛不克出赛，今天他除在第4节砍进19分、整场比赛轰下55分外，还抓下10个篮板、送出7次助攻，率球队甜蜜复仇。

安特托昆博今天33次出手命中20球，罚球线上16罚15中，在战情紧张之际连拿12分，率公鹿甩开巫师的纠缠。

安特托昆博说：「我只是尝试做出好的攻击选择，比赛从头到尾都试着保持积极的心态。」

「我们打得很好，全队的防守很棒，我只是试着尽所能来帮助球队赢球。」

安特托昆博是NBA能连3战拿下至少40分、10篮板、5助攻的史上第4人，前3人分别是卫斯布鲁克（Russell Westbrook）、贝勒（Elgin Baylor）、张伯伦（Wilt Chamberlain）。

安特托昆博认为，他近期的得分能够拉高，要归功于他针对罚球下的苦工。

他说：「那就是我在做的事，我的努力所在。很多人可能觉得我打球很无聊，但我只是试着做得更好，去做任何能让球队获胜的事。」

「总之，我只是多做点努力，把罚球做得更好，试着多尽一份力；我尽我所能攻击禁区，帮助队友制造机会，让他们在三分线外能有攻击的空档。」

罗培兹（Brook Lopez）为公鹿挹注了21分、12篮板，波蒂斯（Bobby Portis）则有17分、13篮板进帐，两人都有「双十」的表现。

安特托昆博说：「这就是篮球、想要赢球就是要这样打。我们有个好的团队、我们团结一心，我们一起在场上奋战。公鹿就是这样优质的劲旅，我很荣幸能成为这个团队的一分子。」

巫师波辛吉斯（Kristaps Porzingis）、库兹马（Kyle Kuzma）此役分别攻下22分、20分，葛佛（Daniel Gafford）有11分、12篮板的「双十」演出，但巫师仍输球，终止一波5连胜。

© 2023 AFP