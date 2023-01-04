NFL球员心脏骤停 两度急救情况仍危急

（法新社纽约4日电） 在NFL比赛中心脏衰竭倒下的水牛城比尔安全卫韩林，两度接受急救后情况依旧危急，目前还不确定比赛会不会择期打完。

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职业美式足球联盟NFL表示，那场水牛城比尔（Buffalo Bills）与辛辛那提孟加拉虎（Cincinnati Bengals）的比赛，不会在本周进行。

24岁的韩林（Damar Hamlin）是在比赛第1节剩下5分58秒时，将孟加拉虎的希金斯（Tee Higgins）擒抱在地，他在起身后不久，却直挺挺往后倒在地上。

医护人员当时随即在场上为韩林急救30分钟，并恢复了他的心跳，之后他被救护车载到医院。两队球员为此担心落泪，现场和电视前的观众也都目睹了这骇人的一幕。

韩林倒下之际，孟加拉虎以7比3领先比尔，比赛经NFL联盟及球员工会同意后延赛。

比尔透过声明说：「韩林昨晚在加护病房度过，目前还住在辛辛那提大学医学中心（University of Cincinnati Medical Center），情况依旧危急。 」

「我们要对目前为止收到的众多支持，表达欣慰及感谢之意。」

NFL宣布，那场比尔与孟加拉虎之战不会在这周打完，也不保证会让它打完，并称下周例行赛最后一周的赛事将会如期进行。

NFL在声明中说：「我们尚未决定是否在稍晚让比赛打完，联盟也仍未更动例行赛第18周的赛程。」

这意味着目前战绩12胜3败的比尔，将于8日对上8胜8败的新英格兰爱国者（New England Patriots），那场比赛攸关季后赛资格及种子序。

一名身分被美国有线电视新闻网（CNN）、体育电视频道ESPN、水牛城地方电视台WIVB证实是韩林家属的男子表示，韩林接受了两次急救，一次是在场上，另一次是在抵达医院时。

他说：「看到韩林变成这样，真的令人心碎。我们都哭了，我这辈子从没哭得那么惨。听到韩林在场上死了一次，然后又被救回来，真是很大的冲击。」

WIVB报导，那名韩林的家属表示，韩林从必须完全倚赖供氧，进步到仅需50%的供氧，这意味着他的呼吸能力变好了。

NFL球员工会藉由推特，将心理健康及谘询讯息发给所有球员。

球员工会的声明说：「我们持续与球队、NFL保持联系，确保比尔和孟加拉虎的球员能在此刻获得一切所需的帮助和支持。」

© 2023 AFP