WTA要求私下会见彭帅 待问题解决才举办中国赛事

（法新社巴黎4日电） 世界女子职业网球协会（WTA）今天要求私下会晤中国网球女将彭帅，强调「仍惦记着彭帅」，且重返中国举办赛事立场不变，但须先解决彭帅指控性侵的事件。

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世界女子职业网球协会声明指出：「我们已收到彭帅生活安全、舒适的消息，但还没见过她本人…正如我们对待全球任何选手，我们呼吁有关当局正式调查这些指控，并让WTA有机会跟彭帅『私下』会面讨论她的情况。」 曾是女网大满贯赛双打冠军的彭帅，2021年11月指控中国高层官员张高丽性侵她，不久又撤回指控后，迄今未在中国以外的地方露面。 彭帅当时在社群媒体发文说，中国国务院前副总理张高丽胁迫与她发生性关系且维持多年时间，但之后又两度否认自己指控任何人性侵，并形容这是「天大误解」。

世界女子职业网球协会基于对彭帅的安全担忧，2021年12月宣布暂停在中国的所有赛事。

世界女子职业网球协会表示：「我们持续坚持我们的立场，而且我们依然惦记着彭帅，WTA持续努力寻求解决方案…虽然我们一直表明希望再次于中国地区举办WTA赛事，但我们不会为此牺牲创会原则。」

声明还写道：「WTA对于赛事重返中国的立场没有任何改变，但我们只确认到2023年美国网球公开赛之前的赛程。赛事重返中国前会需要解决彭帅的问题，彭帅公开指控中国政府高层领袖对她性侵，是勇敢无畏的行为。」

© 2023 AFP