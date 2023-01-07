球王艾卡拉兹因腿伤退出澳网 纳达尔登头号种子

（法新社巴黎6日电） 男网当前世界排名第一的19岁西班牙选手艾卡拉兹今天表示，由于他在训练时伤了右腿，因此不会参加16日开打的赛季首个大满贯赛澳洲网球公开赛（Australian Open）。

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2022年美国网球公开赛（US Open）男单冠军艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）在推特（Twitter）帐号发文表示：「我在训练时因为一个偶然的不自然移动而受伤。」

他表示，他为了澳网「如此努力达到个人最佳水准」，「但遗憾的是我将不能够出赛」。「这很难受，但我必须抱持乐观、努力康复及往前看。我们2024年澳网再见。」

艾卡拉兹退赛，意味卫冕冠军、手握22座大满贯赛男单冠军杯的同胞名将纳达尔（Rafael Nadal）将在本届澳网晋升为头号种子。

9届澳网男单冠军、拥有21座大满贯赛奖杯的塞尔维亚好手乔科维奇（Novak Djokovic）也因此挤进头4号种子行列，意味他与宿敌纳达尔至少等到4强战才可能交手。

艾卡拉兹2022年9月在美网拿下生涯首座大满贯赛男单冠军后，成为1973年世界职业网球协会（ATP）排名创立以来最年轻世界球王。

他其后又成为男网史上最年轻年终冠军球员，也是继已退役美国网球名将罗迪克（Andy Roddick）2003年登上年终冠军以来，除了乔科维奇、纳达尔、费德瑞（Roger Federer）和莫瑞（Andy Murray）等男网GOAT以外，首位抢下年终冠军头衔的选手。

© 2023 AFP