道奇决定与投手鲍尔各走各路

（法新社洛杉矶6日电） 美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇今天表示，将与曾获赛扬奖但身陷性暴力丑闻的投手鲍尔（Trevor Bauer）分道扬镳。

广告 继续浏览后续

去年12月，一名独立仲裁员将鲍尔的禁赛场次从324场缩减到194场。

但道奇在推特（Twitter）发布声明表示，MLB和仲裁员「广泛审查所有可获得的证据」后，认定鲍尔应受现役球员所得到历来最长禁赛的处罚。

道奇说：「程序已经走完，但经过仔细考虑，我们决定他不再是我们团队的一员。」

根据MLB关于球员禁赛期满后归队的规定，道奇最晚必须在今天，也就是仲裁员削减禁赛场次那天起的两周内，决定是要重新将鲍尔放进大联盟名单，或把他释出。

这个月将满32岁的鲍尔曾在2020年拿下国家联盟（National League）赛扬奖（Cy Young Award），是道奇在2021年球季开打前签下的大牌自由球员。

然而，2021年6月，一名女子指称鲍尔在双方合意的性关系中掐住她的脖子，让她失去知觉，并重击她的头部，请求洛杉矶郡法院对鲍尔发出限制令。

鲍尔否认对那名女子施暴，也没人对他提出刑事指控。鲍尔已对那名女子和两家媒体提出诽谤的诉讼。

但MLB让鲍尔休行政假，并在展开调查后，发现他违反联盟的反性侵和家暴政策。

鲍尔一开始被禁赛324场的决定是在2022年4月宣布，这会使他缺席两个完整赛季。

如果现在有球队愿意接纳鲍尔，他就能在开幕战上场投球。

道奇是在2021年球季之前，以3年1.02亿美元的合约签下鲍尔。

© 2023 AFP