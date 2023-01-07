黄蜂螫毙公鹿 首节得分平联盟纪录

（法新社迈阿密6日电） 美国职篮NBA东区排名倒数的夏洛特黄蜂今天犹如吃下大力丸，138比109痛宰密尔瓦基公鹿，也把东区第2的公鹿打成老三。

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黄蜂今天第1节就轰进51分，追平NBA单队首节得分的联盟纪录。

黄蜂后卫罗齐尔（Terry Rozier）攻下个人本季新高39分；公鹿本季场均32.7分的头号球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）遇到严防死守，出手次数大减，仅得9分收场。

公鹿教头巴登霍泽（Mike Budenholzer）表示，本季几场莫名其妙的败仗令他忧心。

他说：「我们在好几场里没缴出NBA这个层级该有的水准，如今这点令人担心。」

另一场比赛，费城76人在家112比126不敌来犯的芝加哥公牛，主场11连胜中止。 公牛今天靠拉文（Zach LaVine）三分弹雨扫倒对手，他三分球13投11中狂砍41分，中锋武切维奇（Nikola Vucevic）19分18篮板10助攻缴出大三元，是另一赢球功臣。

76人队主将恩比德（Joel Embiid）因左脚脚痛连续第2战缺席，除主场连胜纪录外，他们对公牛的12连胜也被断。

作客的纽约尼克112比108击败多伦多暴龙，拿下近期4连胜；蓝德尔（Julius Randle）32分11篮板表现最耀眼。

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