NBA杜兰特轰进33分 率篮网108比102宰鹈鹕

（法新社纽奥良6日综合外电报导）美国职篮NBA布鲁克林篮网球星杜兰特（Kevin Durant）今天轰进33分，队友厄文则在终场前火力全开，全场拿下19分，联手以108比102痛宰纽奥良鹈鹕。

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法新社报导，篮网4日才在芝加哥终止12连胜，今天对鹈鹕的比赛中，上半场结束时一度以53比64落后，但在第3节找回手感。

杜兰特全场飙进33分，还抓下10个篮板，这是他职业生涯第111次同时拿下超过30分及2位数篮板。

鹈鹕球星威廉森（Zion Williamson）和殷格拉姆（Brandon Ingram）都因伤缺赛，尽管少了2名战将，鹈鹕表现仍可圈可点。

鹈鹕开局在马歇尔（Naji Marshall）射进一记3分球后，攻势就相当强劲，在首节一度领先篮网10分，接着又在第2节初打出一波13比1攻势。

不过，篮网在比赛中逐渐找回手感，在第3节狂砍35分，反观鹈鹕仅得21分。厄文在第4节终场前43秒时，射进一记大号3分球，将领先比分拉开至106比100，之后还2罚全中，助球队拿下胜利。

篮网在赢得此役后本季战绩来到26胜13败，而鹈鹕目前战绩为24胜15败，本战败给篮网后主场战绩5败。

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