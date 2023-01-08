唐西奇大三元领衔 独行侠击败鹈鹕

（法新社洛杉矶7日电） 美国职篮NBA达拉斯独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）今天获得34分，缴出大三元成绩单，摆脱上一场被绿衫军压制的阴霾，助独行侠以127比117击退纽奥良鹈鹕。

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唐西奇上一场迎战「绿衫军」波士顿塞尔蒂克时23投仅7中，只拿23分，但他今天在主场找回手感，缴出34分、10篮板、10助攻。

这位来自斯洛维尼亚的球星拿下生涯第55次大三元，也是个人本季第9次，落后丹佛金块中锋约基奇（Nikola Jokic）1次。约基奇本季迄今累计10次大三元，领先群雄。

伍德（Christian Wood）今天为独行侠挹注28分，队友哈达威（Tim Hardaway Jr.）贡献18分，哈迪（Jaden Hardy）和丁威迪（Spencer Dinwiddie）各获15分和12分。

鹈鹕方面，最高分是中锋瓦伦休纳斯（Jonas Valanciunas）25分。队友威廉森（Zion Williamson）因伤缺阵，殷格拉姆（Brandon Ingram）和麦卡伦（CJ McCollum）也都没上场。

© 2023 AFP