阿得雷德吞败 梅迪维夫仍有信心澳网打出好成绩

（法新社阿得雷德8日电） 俄罗斯网球好手梅迪维夫今天前往墨尔本参加澳洲公开赛，尽管他在阿得雷德不敌塞尔维亚名将乔科维奇，他仍相信自己拥有足以击败这位「世界最佳」球员的武器。

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梅迪维夫（Daniil Medvedev）6日在阿得雷德国际网赛（Adelaide International）以3比6、4比6败给乔科维奇（Novak Djokovic），但梅迪维夫说，他历经表现不佳、排名掉至世界第7的2022年之后，现在状况不错，感觉「真的很棒」，准备迎接今年首场大满贯赛事澳洲公开赛（Australian Open）。

「诺瓦克（乔科维奇）等级不一样，坐拥21个大满贯赛冠军，我只能这样说。但总体来说我很积极，我得保持积极，因为第1个大满贯赛即将到来。」

「你一定要相信自己，其实我每次比赛前都会这么说。每次我和他们（乔科维奇和纳达尔）比赛时，赛前唯一的想法就是我要赢，要尽我最大努力去赢。」

「我设法做到了，我想我只击败过拉法（纳达尔）一次，但我还是设法做到了；我与他有几番苦战。而对战诺瓦克，我则是赢得了大满贯赛冠军。」

自从击败乔科维奇而赢得2021年美国公开赛（US Open）冠军以来，梅迪维夫已被这位塞尔维亚人击败了3次。乔科维奇去年因疫苗接种状态而缺席澳网后，今年重回澳洲再战。

梅迪维夫去年在墨尔本球场（Melbourne Park）的史诗般澳网决赛中险些击败纳达尔（Rafael Nadal），终场以5盘落败。

虽然乔科维奇和纳达尔对梅迪维夫寻求第2个大满贯赛冠军构成严重威胁，但世界排名第1的艾卡拉兹（Carlos Alcaraz）上周因伤退赛，让梅迪维夫信心大振。

梅迪维夫说艾卡拉兹退赛很可惜，但他相信艾卡拉兹会再回来，「他是世上最好的球员之一，18岁就能有这种表现，他可能是像拉法、诺瓦克、罗杰（费德瑞）那样的人，但他还有19个大满贯赛有待征服」。

「我相信他会变得更强大。」

© 2023 AFP