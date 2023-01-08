首届联合杯网赛 美国队4战全胜击败义大利夺冠

（法新社雪梨8日电） 第一届男女混合网球团体赛「联合杯」决赛今天在澳洲雪梨举行，男单世界排名第9的佛里兹表现优异战胜义大利好手贝雷蒂尼，率领美国队4战全胜义大利，顺利赢得联合杯冠军。

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联合杯（United Cup）于去年12月29日在澳洲雪梨（Sydney）、布里斯本（Brisbane）和伯斯（Perth）举行，共有18个国家队参赛，赛事为期11天。

美国好手提亚佛（Frances Tiafoe）和皮古拉（Jessica Pegula）今天在联合杯决赛先分别赢下单打比赛，美国队以2比0取得领先，之后佛里兹（Taylor Fritz）又以7比6（7/4）、7比6（8/6）击败贝雷蒂尼（Matteo Berrettini）。

美国女将基斯（Madison Keys）再以6比3、6比2直落二击退义大利的布隆泽蒂（Lucia Bronzetti），美国队最终就以4比0横扫义大利队。

佛里兹赛后表示：「美国队能赢得联合杯真是太棒了，我们怀抱很高的期望来到这里比赛。」

负责打头阵的皮古拉也说：「今天决赛的第一场比赛，真是如释重负…很开心我打得够好而夺得胜利。」

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