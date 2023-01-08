C罗还有两场禁赛要还 沙乌地首秀再等等

（法新社利雅德7日电） 沙乌地阿拉伯足球队艾纳斯（Al Nassr）俱乐部消息人士今天告诉法新社，葡萄牙足球巨星「C罗」罗纳度在艾纳斯注册成功后，可能要等到1月22日才会首度亮相。

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沙乌地联赛规定最多只能有8名外援，所以如果要注册罗纳度（Cristiano Ronaldo），他们必须释出1个外援，艾纳斯因此终止与喀麦隆前锋阿布巴卡尔（Vincent Aboubakar）的合约。

37岁的罗纳度加入艾纳斯，双方签下的合约据信价值2亿欧元左右。

罗纳度去年4月为英超曼彻斯特联队（Manchester United）效力时，离场时用手拍落球迷的手机，11月被英国足协处以禁赛2场，最快必须等到1月22日对决伊蒂法克（Ettifaq）之战才能登场。

俱乐部消息人士指出，「艾纳斯在双方同意的情况下终止了阿布巴卡尔的合约，他获得所有他应得的财务权益」，还补充说在艾纳斯6日对战阿尔泰（Al Ta'ee）的比赛前，就已为罗纳度注册。

消息人士表示，在仍有2场禁赛必须执行的情况下，代表罗纳度出战阿尔泰，以及14日出战沙巴柏（Al Shabab）的赛事都将无法出赛。

官方没有回应有关30岁的阿布巴卡尔可能正在与曼联洽谈的报导，只说他现在是名自由球员，可以与任何球队谈判。

© 2023 AFP