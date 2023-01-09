哈登缴大三元成绩单 生涯2万4000分里程达阵

（法新社底特律8日电） 哈登（James Harden）今天达到生涯2万4000分的里程碑，美国职篮NBA费城76人今天靠他整场比赛缴出20分、11篮板、11助攻的大三元成绩，以123比111客场击败底特律活塞。

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76人今天在恩比德（Joel Embiid）和塔克（P.J Tucker）缺阵的情况下出赛，但全队6人得分达两位数，其中以马克西（Tyrese Maxey）攻下23分最多；哈洛（Montrezl Harrell）与有大三元表现的哈登一样拿下20分。

恩比德因为左脚酸痛连续3场比赛没有上场，塔克则因鼻窦感染高挂免战牌。

法新社报导，76人总教练瑞佛斯（Doc Rivers）在谈到哈登时说「他打得很好」，但也提到「团队的表现出色」。

哈洛连3场比赛得分达两位数，今天拿下个人本季新高的20分，他与哈登的搭配让76人在攻击面上能保持稳定。

76人的板凳球员今天为球队贡献了48分；76人在第4节一度领先达23分。

活塞后卫海斯（Killian Hayes）此役攻下全场最高的26分，追平生涯最佳纪录。

哈登今天也达到一项个人的里程碑，成为NBA史上第27位生涯总得分达到2万4000分的球员。

© 2023 AFP