篮网险胜热火 杜兰特膝伤提前退场

（法新社迈阿密8日电） 美国职篮NBA布鲁克林篮网今天靠厄文攻下29分、欧尼尔投进关键一击，最终在客场以102比101惊险击败迈阿密热火，但阵中头号主将杜兰特因膝伤在第3节提前退场，成为球队一大隐忧。

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今天这场比赛第3节剩下1分多钟时，热火的巴特勒（Jimmy Butler）切入上篮，被篮网的西蒙斯（Ben Simmons）挡下。巴特勒落地时撞倒了杜兰特（Kevin Durant），让他抓着膝盖倒在地上。

鞋子都掉了的杜兰特，在地上待了一会儿，虽然能够自己起身继续比赛，但打不了多久就向场边示意，篮网也因此喊了暂停，并让他回休息室。

本季至今，杜兰特平均每场比赛可获30分。

篮网总教练冯恩（Jacque Vaughn）说：「他明天会接受检查评估，希望到时候我会得到更多的讯息。」

比赛结束后，杜兰特在场边恭喜队友拿下胜利，但冯恩表示，他还没跟杜兰特谈到伤势的问题。

篮网的厄文（Kyrie Irving）今天攻下全场最高29分，提前退场的杜兰特有17分进帐，克莱克斯顿（Nic Claxton）有13分、11篮板的双十成绩。

此役的末节，热火在巴特勒连两次灌篮后，一度以101比100领先，但在厄文于三分线外出手落空后，欧尼尔（Royce O'Neale）抢下关键篮板，并投进致胜一击。

执行最后一击失手的巴特勒，今天攻下热火全队最高的26分，赫洛（Tyler Herro）则贡献了24分。

即便杜兰特提前伤退，冯恩仍十分开心看到篮网的战绩提升到27胜13败，仅落后东区龙头波士顿塞尔蒂克1场胜差。（译者：李晋纬/核稿：陈政一）

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