PSG将与沙国明星队踢友谊赛 梅西对决C罗有望

（法新社巴黎9日电） 巴黎圣杰曼（PSG）今天表示，19日将在利雅德和C罗新东家沙乌地阿拉伯足球队艾纳斯（Al Nassr）与希拉尔队（Al Hilal）选出的沙国明星队踢友谊赛，旗下阿根廷巨星梅西将出赛。

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卡达拥有的PSG将在17日前往杜哈，接着前往沙国首都利雅德的法赫德国王体育馆（King Fahd stadium）参加友谊赛，可见到梅西（Lionel Messi）和「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）再次交手。

梅西去年12月在卡达世界杯替阿根廷抱回大力神杯后放了14天假，已于上周回到PSG训练基地。

而今年2月就要满38岁的C罗最近与艾纳斯签下3年合约，据信价值2亿欧元左右。

沙乌地阿拉伯正急于提升在足坛声誉，希望争取与希腊和埃及联合主办2030年世足赛，葡萄牙籍的C罗在此情境下来到由法国教练贾西亚（Rudi Garcia）掌兵符的沙国艾纳斯队。

过去15年，足坛基本由C罗与梅西瓜分天下，两人合计抱走12次金球奖（Ballon D'Or）。

在梅西效力巴塞隆纳队（FC Barcelona）而C罗替皇家马德里（Real Madrid）踢球的那9年，两人的竞争意识愈来愈高，西班牙甲级足球联赛（La Liga）成为两人战场。

艾纳斯与希拉尔是沙乌地阿拉伯最顶尖的两支球队，PSG则是自从卡达在2011年成为球队老板之后，就有在冬天前往卡达比赛的惯例。

© 2023 AFP