塔特姆强攻32分 塞尔蒂克力克公牛

（法新社波士顿9日电） 塔特姆（Jayson Tatum）今天攻下32分，帮助美国职篮NBA波士顿塞尔蒂克以107比99击败芝加哥公牛。在球季打到一半之际，塞尔蒂克以29胜12败的战绩，继续在全联盟排名第1。

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威廉斯（Grant Williams）此役从板凳出发，为塞尔蒂克贡献20分；布朗（Jaylen Brown）攻下19分，布洛格登（Malcolm Brogdon）则有11分进帐。

在此役之前，塞尔蒂克刚打完一波客场4连战。其中一场比赛，他们被奥克拉荷马雷霆以150比117狠狠修理；在对上重建中的圣安东尼奥马刺时，也差点阴沟里翻船。

塞尔蒂克在比赛第3节、公牛球星德罗森（DeMar DeRozan）大腿受伤退场之际，将领先扩大到16分。

但公牛此役攻下27分的拉文（Zach LaVine），在第4节抢下15分，使得比赛最后阶段公牛落后差距一度缩小到只有2分。

在比赛剩下25.5秒时，霍福德（Al Horford）砍进一记三分球，将领先拉开到5分。塔特姆又在比赛剩下12.6秒时灌篮得手，并完成「三分打」，将领先优势扩大，最终以8分差距赢球。（译者：李晋纬/核稿：张正芊）

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