大直美宣布怀孕喜讯 将暂别网坛预计明年复出

（法新社迈阿密11日电） 日本网球名将大直美（Naomi Osaka）今天在社群媒体上传一张胎儿超音波照片，宣布她已怀有身孕，将暂别网坛一段时间，直到2024年才会复出。

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大直美在推特及Instagram上写道：「这几个月离开这项运动（网球），确实使我对自己毕生致力的这项运动有了新的热爱及理解。我了解到人生非常短暂，我不要把每一时刻视为理所当然，每天都是新的祝福与冒险。」

她写说：「我知道，我对未来有许多期待，一项我期待的事情是，我的孩子将会观看我的某场比赛，且会告诉别人『这是我的母亲，哈哈』。」

此外，大直美还写道：「对我而言，2023年将会是充满课题的一年，我希望自己将在明年初见到大家，因为我2024年将会在澳洲（澳网）。无尽地爱着你们大家。」

美国媒体报导，大直美现年25岁，她的男友是饶舌歌手科迪亚（Cordae），两人于2019年开始约会至今，大直美正怀着两人的第一个孩子。

大直美曾登上世界球后，但近年因为伤势等原因成绩大幅滑落。她自去年9月后就没参加过比赛，已退出今年澳网，媒体纷纷臆测她的网球生涯可能告终。

© 2023 AFP