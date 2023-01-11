恩比德36分哈登大三元 76人大胜活塞

（法新社费城10日电） 美国职篮NBA费城76人今天对决底特律活塞，伤愈归队的76人球星恩比德攻下36分，加上哈登大三元表现，最终以147比116轻取活塞。

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恩比德（Joel Embiid）因为脚部轻伤已经连续缺席3场比赛，今天在76人对上活塞的这场东区联盟比赛中重新披挂上阵。

两次与NBA最有价值球员令誉失之交臂的恩比德看起来又恢复主宰球场的能力，在场上仅23分钟就攻下36分，率领76人在主场富国银行中心（Wells Fargo Center）以147比116分大胜活塞。

恩比德今天20投12中，而213公分的他还贡献11个篮板和2个火锅。

哈登（James Harden）和马克西（Tyrese Maxey）各拿下16分，哈里斯（Tobias Harris）有14分的表现，让76人从头领先到尾，战绩也来到25胜15败。

10度参加NBA明星赛的哈登除了攻下16分，还有12篮板和15助攻，连续两场比赛缴出大三元的成绩单。

76人在上半场以65比43分领先后，第3节更在猛攻下得到42分，并在第4节补上40分。

76人目前在东区排第4，和暂列第1名的波士顿塞尔蒂克有3.5场胜差。活塞则以11胜33败的惨淡战绩垫底。

© 2023 AFP